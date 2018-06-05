الأردن.. يوم سادس من الاحتجاجات

تجددت مساء الثلاثاء الاحتجاجات في عدد من المناطق في الأردن.

وبدأ المحتجون ولليوم السادس على التوالي، في التوافد إلى منطقة الدوار الرابع ومحيطها للمشاركة في يوم جديد من الاحتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية.

وعلى الرغم من استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الاحتجاجات ما زالت متواصلة على نهج الحكومة الاقتصادي.

ويقول المحتجون إنهم يعتصمون للمطالبة بتغيير السياسات لا الوجوه، مطالبين بإصلاحات اقتصادية حقيقية والتوقف عن اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار بحسب تعبيرهم.

وبدأت الاحتجاجات الخميس الماضي عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل.

المصدر: وسائل إعلام أردنية