 
مباشر

أول رد حوثي على وجود قوات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية

أخبار العالم العربي

أول رد حوثي على وجود قوات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية
Reuters
الجيش السعودي- صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6tl

اعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، أن تصريحات البنتاغون حول تواجد مجموعات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية، تثبت أن واشنطن شريك في الحرب التي تُشن على اليمن.

إقرأ المزيد
عسكريون سعوديون في نجران بعد استهدافها بصاروخ من قبل الحوثيين (صورة من الأرشيف) "نيويورك تايمز": قوات أمريكية خاصة تساعد السعودية سرا في الحرب ضد الحوثيين

وقال محمد الحوثي، في أول تعليق لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "تصريحات البنتاغون حول تواجد مجموعات أمريكية على الحدود تؤكد، أن أمريكا تقتل الشعب اليمني، وأن التصريحات التي تطلقها أمريكا تثبت أنها شريك فعلي في العدوان على اليمن".

وأضاف الحوثي: "نقول للشعب اليمني لم تقف أمريكا في تاريخها مع قضية عادلة بل تكون دائما على النقيض من مطالب الشعوب وإرادتهم".

على صعيد آخر، وصف الحوثي تصريحات الحكومة اليمنية حول السعي لإحلال السلام بأنها "صحوة في الاتجاه الصحيح".

ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا، الحكومة اليمنية إلى "التفكير بجد في العودة الصادقة لبلدهم والتكفير عن مراهنتهم على من يعتبرهم إرهابيين ويستغلهم لسفك الدم اليمني".

وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم البنتاغون، بأن مجموعات صغيرة من القوات الخاصة تدخل اليمن لفترات قصيرة، لتنفيذ مهام وعمليات لوجستية واستخبارية، ولتأمين الحدود السعودية، وأن العلاقات مع السعودية قوية، وواشنطن تساعدها في حربها باليمن.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة