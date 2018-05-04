أول رد حوثي على وجود قوات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية

اعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، أن تصريحات البنتاغون حول تواجد مجموعات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية، تثبت أن واشنطن شريك في الحرب التي تُشن على اليمن.

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وقال محمد الحوثي، في أول تعليق لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "تصريحات البنتاغون حول تواجد مجموعات أمريكية على الحدود تؤكد، أن أمريكا تقتل الشعب اليمني، وأن التصريحات التي تطلقها أمريكا تثبت أنها شريك فعلي في العدوان على اليمن".

وأضاف الحوثي: "نقول للشعب اليمني لم تقف أمريكا في تاريخها مع قضية عادلة بل تكون دائما على النقيض من مطالب الشعوب وإرادتهم".

على صعيد آخر، وصف الحوثي تصريحات الحكومة اليمنية حول السعي لإحلال السلام بأنها "صحوة في الاتجاه الصحيح".

أمريكامزيدا من التصريحات التي تطلقهالتثبت انها الشريك الفعلي في العدوان على اليمن إن تصريحات البنتاغون بتواجد مجموعات امريكية على الحدود تؤكدأن #امريكا_تقتل_الشعب_اليمني لذلك نقول للشعب اليمني لم تقف أمريكا في تاريخها مع قضية عادلةبل تكون دائما على النقيض من مطالب الشعوب وارادتهم pic.twitter.com/hugNaGq5Jq — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 3 mai 2018

ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا، الحكومة اليمنية إلى "التفكير بجد في العودة الصادقة لبلدهم والتكفير عن مراهنتهم على من يعتبرهم إرهابيين ويستغلهم لسفك الدم اليمني".

وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم البنتاغون، بأن مجموعات صغيرة من القوات الخاصة تدخل اليمن لفترات قصيرة، لتنفيذ مهام وعمليات لوجستية واستخبارية، ولتأمين الحدود السعودية، وأن العلاقات مع السعودية قوية، وواشنطن تساعدها في حربها باليمن.

المصدر: وكالات