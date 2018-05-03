مصر تبحث عن ثروة باطنية كبيرة في هضبة "أبو طرطور"

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على حصول شركة فوسفات مصر على تراخيص استغلال هضبة أبو طرطور بمساحة 220 كم بمحافظة الوادي الجديد.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن ذلك جاء بالتوافق مع الغرض من إنشاء شركة فوسفات مصر، التي لها حق الحصول على تراخيص البحث والاستغلال للمناطق التي أجرى مشروع فوسفات أبو طرطور أبحاثا عليها من خلال هيئة الثروة المعدنية، وكذلك المناطق التي قامت الهيئة باستكشافها وثبت تواجد خام الفوسفات بها.

وأضاف المجلس، أن شركة الفوسفات مهمتها القيام بالاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثمارها وبناء احتياطات جديدة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير، وتوفير احتياجات السوق المحلية من خام الفوسفات، وكذلك إنشاء مصنع أو مصانع لإنتاج كافة الأسمدة التجارية بمختلف أنواعها وأشكالها وتركيبها والصناعات القائمة عليها.

وتعد الفوسفات من الثروات الباطنية ويتم استخراجها لاستخدامها في عدة استعمالات زراعية وصناعية.

المصدر: صحف مصرية