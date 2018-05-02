 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: انتهاء خروج جبهة النصرة من الأحياء الجنوبية لدمشق

مراسلتنا: انتهاء خروج جبهة النصرة من الأحياء الجنوبية لدمشق

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: انتهاء خروج جبهة النصرة من الأحياء الجنوبية لدمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6jx

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة