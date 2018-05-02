ولايتي: أكراد سوريا هم من سيحرر شرق سوريا من الأمريكان

أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن العشائر الكردية السورية تحارب الولايات المتحدة، وهي التي ستخرجها من شرق الفرات شمال شرقي سوريا.

وقال ولايتي خلال لقائه ممثلي شيوخ العشائر السورية في طهران أمس: "قبائل الأكراد السورية تحارب واشنطن والصهاينة وستخرجهم من شرقي الفرات.. طهران واثقة من أنه في حال لم يعقل الأمريكيون ويغادروا سوريا فإن الأكراد سيطردونهم".

ووصف ولايتي مباحثاته مع الوفد الكردي بـ"البناءة"، واعتبر أن زيارة وفد من الأكراد السوريين لطهران رد ساحق على ادعاءات واشنطن بوقوف الأكراد إلى جانبها شرقي سوريا.

وتابع: "لا يوجد أي شك في أن سر انتصار الشعب السوري الشريف يكمن في الوحدة الوطنية السائدة بين مختلف القوميات والمذاهب في هذا البلد".

"لحسن الحظ، القوميات المختلفة بما فيها العرب والأكراد وأتباع الديانات والمذاهب المختلفة، يقاتلون جنبا إلى جنب ضد اعتداء الأجانب ولهذا كانوا منتصرين حتى الآن".

من جانبه، أشاد ممثل العشائر الكردية في سوريا بموقف إيران ووقوفها إلى جانب الشعب السوري ضد الإرهاب، مؤكدا أن جذور العلاقات السورية الإيرانية تمتد إلى انتصار الثورة الإسلامية.

المصدر: RT+ "إرنا"

نتاليا عبدالله