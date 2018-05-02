اليابان لن تنقل سفارتها الى القدس

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقال آبي إن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة في أي جهد من أجل تحقيق السلام، فضلا عن الاستمرار في تقديم الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دور سياسي أكبر لليابان يتناسب وحجمها السياسي والاقتصادي الهام على المستولى الدولي، خاصة أن اليابان صوتت لصالح قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة في 2012.

ووصل آبي الى رام الله قادما من الأردن حيث اجتمع بالملك عبدالله الثاني وقبلها زار دولة الإمارات، ومن المقرر أن يلتقي اليوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله