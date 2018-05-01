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سانا: معلومات عن التوصل إلى اتفاق بإخراج المجموعات المسلحة من ريف حمص الشمالي

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سانا: معلومات عن التوصل إلى اتفاق بإخراج المجموعات المسلحة من ريف حمص الشمالي
Reuters
(صورة أرشيفية) حمص
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أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء بتوصل الحكومة السورية إلى اتفاق مع المسلحين يقضي بإخراجهم من ريف حمص الشمالي.

وكانت مصادر سورية قالت أمس الاثنين، إن الجيش السوري أعلن تكثيف عملياته العسكرية في ريف حمص الشمالي، وأمهل المسلحين 72 ساعة للخروج إلى إدلب.

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وذكرت المصادر أن اجتماعات ومفاوضات حصلت عند معبر الدار الكبيرة بين الجانب الروسي وقادة المجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي، وأوقف القتال أثناء فترة التفاوض.

المصدر: وكالات

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