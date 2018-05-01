بالصور.. رفع العلم السوري في مخيم اليرموك

نشرت وكالة "سانا" السورية صورا تظهر الجنود السوريين وهم يرفعون علم بلادهم فوق مبنى المحكمة في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

SANA

وكانت الوكالة أعلنت عن قبل يومين عن التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات المسلحة والحكومة السورية، ينص على "خروجهم من مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين".

SANA

المصدر: سانا