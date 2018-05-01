 
مباشر
عاجل
البرلمان الأرميني يرفض دعم ترشيح زعيم المعارضة نيكول باشنيان لتولي رئاسة الوزراء

بالصور.. رفع العلم السوري في مخيم اليرموك

أخبار العالم العربي

بالصور.. رفع العلم السوري في مخيم اليرموك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6ht

نشرت وكالة "سانا" السورية صورا تظهر الجنود السوريين وهم يرفعون علم بلادهم فوق مبنى المحكمة في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

SANA

وكانت الوكالة أعلنت عن قبل يومين عن التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات المسلحة والحكومة السورية، ينص على "خروجهم من مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين".

SANA

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة