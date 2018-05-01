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زعماء عرب يهنئون بيوم العمال العالمي

أخبار العالم العربي

زعماء عرب يهنئون بيوم العمال العالمي
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هنأ زعماء عرب العمال والعاملات في بلدانهم بيوم العمال العالمي المصادف الأول من مايو، مشيدين بدورهم في صنع المستقبل الأفضل.

تونس

تولى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تكريم الفائزين بمختلف جوائز وطنية للسنة 2017 خلال إشرافه على الفعالية الاحتفالية التي أقيمت بمدينة الثقافة بمناسبة عيد العمال.

الجزائر

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة العيد العالمي للشغل إن "العمال والعاملات الركيزة والمحرك الأساسيين لبناء الدولة الوطنية غداة الاستقلال"، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم والازدهار والاستقرار للوطن.

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المغرب

أعلن رئيس الوزراء المغربي وأمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، خلال مشاركته في احتفالات عيد الشغل الخاصة بنقابة حزبه "الاتحاد الوطني للشغل في المغرب"، بمدينة دار البيضاء، أعلن عن مشروع قانون وصفه بـ"المستعجل" لتنظيم مراقبة صرف الدعم الموجه من الدولة إلى المركزيات النقابية.

مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن عمال مصر هم صناع مستقبل البلد. 

العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعم الحكومة للعمال وحرصها على ضمان كامل حقوقهم.

الأردن

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كل عمال وعاملات الوطن، لأن يكون هذا اليوم دافعا لمزيد من البذل والإخلاص. 

السلطة الفلسطينية

سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن عمال سوريا برهنوا خلال الحرب على أنهم سيكونون دائما من عوامل قوة البلد وليس العكس.

لبنان

اليمن

أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر بدور العمال والعاملات في البلاد، مشيرا إلى أنهم يرسمون حاضر ومستقبل اليمن.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا

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