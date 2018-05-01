زعماء عرب يهنئون بيوم العمال العالمي

هنأ زعماء عرب العمال والعاملات في بلدانهم بيوم العمال العالمي المصادف الأول من مايو، مشيدين بدورهم في صنع المستقبل الأفضل.

تونس

تولى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تكريم الفائزين بمختلف جوائز وطنية للسنة 2017 خلال إشرافه على الفعالية الاحتفالية التي أقيمت بمدينة الثقافة بمناسبة عيد العمال.

الجزائر

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة العيد العالمي للشغل إن "العمال والعاملات الركيزة والمحرك الأساسيين لبناء الدولة الوطنية غداة الاستقلال"، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم والازدهار والاستقرار للوطن.

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المغرب

أعلن رئيس الوزراء المغربي وأمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، خلال مشاركته في احتفالات عيد الشغل الخاصة بنقابة حزبه "الاتحاد الوطني للشغل في المغرب"، بمدينة دار البيضاء، أعلن عن مشروع قانون وصفه بـ"المستعجل" لتنظيم مراقبة صرف الدعم الموجه من الدولة إلى المركزيات النقابية.

مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن عمال مصر هم صناع مستقبل البلد.

لعمالنا دور رئيسي في تحسين الوضع الاقتصادي لوطننا، فوجب علينا في عيدهم أن نكرمهم وننحني احتراما لصناع مستقبل مصرنا العزيزة.

كل عام وعمال مصر سببا في تقدمها وازدهارها. pic.twitter.com/xbiNPOldrm — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 1 мая 2018 г.

العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعم الحكومة للعمال وحرصها على ضمان كامل حقوقهم.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يبارك للعمال العراقيين عيدهم وعيد العمال العالمي، ويؤكد ان الحكومة مع هذه الشريحة في ضمان كامل حقوقها

PM Al-Abadi congratulates Iraqis on Labour Dayhttps://t.co/cBgUNaoiSWpic.twitter.com/3ZIS5Hbgsl — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) 30 апреля 2018 г.

الأردن

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كل عمال وعاملات الوطن، لأن يكون هذا اليوم دافعا لمزيد من البذل والإخلاص.

في يوم العمال، أحيي كل عمال وعاملات الوطن، وأدعوكم لأن يكون هذا اليوم دافعا لكل منا لمزيد من البذل والإخلاص، كل في موقعه، وبإذن الله بجهدنا وعملنا جميعا سيزداد وطننا رفعة وتقدما. كل عام وأنتم بخير — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) 30 апреля 2018 г.

السلطة الفلسطينية

سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن عمال سوريا برهنوا خلال الحرب على أنهم سيكونون دائما من عوامل قوة البلد وليس العكس.

لبنان

الرئيس عون مهنئا العمال بعيدهم: نعمل على حماية العمال من منافسة اليد الاجنبية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 1 мая 2018 г.

اليمن

أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر بدور العمال والعاملات في البلاد، مشيرا إلى أنهم يرسمون حاضر ومستقبل اليمن.

نائب رئيس الجمهورية يهنئ العمال والعاملات بمناسبة #اليوم_العالمي_للعمال مشيداً بالدور الكفاحي والنضالي لكل عمال اليمن الذين يكرّسون كل أوقاتهم للتشييد والبناء والتعمير، فهم بناة النهضة ورواد الحضارة وبسواعدهم البيضاء يرسمون حاضر ومستقبل #اليمن المشرق pic.twitter.com/gRLKEgtgGQ — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) 1 мая 2018 г.

نائب الرئيس: "ندرك بأن قطاع العمال من أكثر القطاعات تأثراً بالانقلاب الذي قادته مليشيات الحوثي التي قضت على كل فرص العمل في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها بغية التحشيد للجبهات لكن خططها تحطمت على وعي القطاع العمالي الذي لا يعرف قاموسه العنف والقتال". — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) 1 мая 2018 г.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا