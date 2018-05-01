السيسي يستقبل وفدا من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله وفدا من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، حرص بلاده على استمرار التواصل مع جميع أطياف المجتمع الأمريكي.

ووفقا لبيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فقد استقبل السيسي، الوفد بهدف "تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور للتصدي لتحديات المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف".

وذكر البيان، أن السيسي أكد للوفد، أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة لعقود بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى "حرص مصر على تعزيز وتنمية هذه العلاقات دعما لمصالحهما المشتركة".

وقال راضي، في البيان، إن اللقاء "تناول استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بسبل تسوية الأزمات في المنطقة".

وأضاف أن السيسي تطرق خلال اللقاء، إلى "جهود دفع عملية السلام، حيث أكد دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربي، وذلك وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين".

ووفقا له، فقد أكد الرئيس المصري على أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية "سيوفر واقعا جديدا في المنطقة خاصة على مستوى الرأي العام الشعبي، الأمر الذى سيساهم بقوة في استدامة تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها".

المصدر: وكالات