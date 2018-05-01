قرقاش: لا وساطة غير خليجية لخروج قطر من أزمتها

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تأكيده أنه لن تكون هناك وساطة غير خليجية لخروج قطر من أزمتها، داعيا حكومة الدوحة إلى تدبير الأمر بالحكمة.

وقال قرقاش عبر حسابه في "تويتر": "نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يّغير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة".

وأضاف، "دبروا أمركم بعد اليوم بالحكمة وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبر عن هموم حقيقية".

نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغّير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبروا أمركم بعد الْيَوْمَ بالحكمة وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١ مايو ٢٠١٨

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت خبرا مفاده أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو طالب السعودية، أثناء زيارته لها في مستهل جولة له في المنطقة، بإنهاء الحصار المفروض على قطر.

وأضافت الصحيفة، أنه "وفيما تدرس السعودية حفر خندق على طول حدودها مع قطر، وإلقاء نفايات نووية بالقرب منها، وصل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض، في أول رحلة خارجية له، حاملا رسالة بسيطة مفادها: كفى".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، أن "الصبر على ما تعتبره واشنطن "شجارا صبيانيا" داخل مجلس التعاون الخليجي بدأ ينفد"، مشيرة إلى أن بومبيو أبلغ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن "الخلاف يجب أن ينتهي".

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وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي، وفرضت حصارا بريا وجويا وبحريا على الدوحة، بعد اتهامها بتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون مع طهران واحتضان الشخصيات المعارضة من الدول الأربع.

المصدر: عكاظ + نيويورك تايمز