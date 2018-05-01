"قسد": أمريكا وفرنسا تؤسسان لقاعدة عسكرية جديدة في منبج

كشف شرفان درويش المتحدث باسم "مجلس منبج العسكري" التابع لـ"قسد" عن أن الولايات المتحدة وفرنسا تؤسسان لقاعدة عسكرية جديدة في منبج السورية.

وقال درويش في حديث لوكالة "رووداو" الكردية، الثلاثاء: "عززنا جبهاتنا واستعداداتنا، وزدنا التنسيق مع التحالف الدولي الذي أنشأ قاعدة جديدة له في منبج بهدف ضمان حمايتها".

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وأشار درويش إلى أن "القاعدة الأمريكية الفرنسية الجديدة يتم تجهيزها على الخط الشمالي لمنبج، لتضاف إلى القواعد الموجودة مسبقا غربي المدينة، فيما يتم تسيير دوريات برية وجوية لمراقبة وحماية المنطقة".

وكانت وسائل الإعلام، قد تناقلت مطلع الشهر الماضي بدء التحالف الدولي تشييد قاعدة عسكرية جديدة في منطقة العون الواقعة شمالي مدينة منبج السورية لتكون موطئ قدم ثالث للتحالف في ريف حلب الشرقي.

المصدر: "رووداو"