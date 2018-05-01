أستاذ جامعي مصري يصف الشعراوي بـ"الدجال" ويثير موجة عنيفة من الجدل

سادت حالة من الغضب بين طلاب جامعة دمنهور المصرية، بعد إساءة أحمد محمود رشوان أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية قسم التاريخ، للشيخ محمد متولي الشعراوي، والداعية عمرو خالد.

وجاء وصف رشوان للشيخ الشعراوي في كتابه "دراسات في تاريخ العرب المعاصر" وهو مقرر لطلاب الفرقة الثالثة في الكلية.

وكتب رشوان: "ليعودوا بلحية وجلباب وأفكار متخلفة معادية للحضارة والإنسانية، كما شهد عهده أيضا ظهور أكبر دجالين في تاريخ مصر الحديث هما الشيخ الشعراوي والداعية عمرو خالد، واللذان عملا بكل قوة عن قصد أو بغير قصد في تغذية روح الهوس الديني لدى الشعب المصري وتدعيم التيار الإسلامي السياسي، وهكذا سيطر الإسلام السياسي وامتد حتى سقوط الاتحاد السوفيتي".

من جهته، قال عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنه كلف غادة غتوري عميد كلية التربية، بالتحقيق في الأمر ومعرفة ما إذا كان هذا الكلام مذكورا في الكتاب أم لا، وفي حال ثبوت ذلك سيتم إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق فورا.

المصدر: مواقع مصرية