الرباط تؤكد عودة 17 ألف مغربي من مناطق النزاع

كشفت الحكومة المغربية عن عودة نحو 17 ألف مغربي إلى بلادهم من مناطق النزاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج والهجرة عبد الكريم بنعتيق، في مجلس النواب الاثنين إنه "تم ترحيل 16.134 مغربيا من العالقين في ليبيا .. و127 من اليمن و4 من العراق".

وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية الأحداث في سوريا عاد 651 شابا مغربيا من هناك، بينهم 4 خلال العام الحالي.

وأكد بنعتيق أن المغاربة الذين عادوا ليسوا بالضرورة مرتبطين بنوازع أيدولوجية، ومنهم من عاشوا ظروفا صعبة.

وأضاف أن "المغرب يتعامل مع أبنائه بالوطنية الصادقة"، ولم يتطرق في حديثه لمصير العائدين، مشددا على تحصين الشباب المغاربة من التطرف.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله