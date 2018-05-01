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شباب القلمون الشرقي يتطوعون في الجيش السوري بالعشرات

أخبار العالم العربي

شباب القلمون الشرقي يتطوعون في الجيش السوري بالعشرات
RT
المئات يتدافعون للتطوع في صفوف الجيش بالقلمون الشرقية
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اصطف عشرات الشباب في بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي غربي سوريا عند نقطة تجنيد ميدانية في بلدتهم، للتطوع في الجيش السوري بعد تسوية أوضاعهم وتحرير منطقتهم من المسلحين.

ويعمل ضباط من الجيش السوري على تسجيل أسماء المتطوعين وأعمارهم بالإضافة إلى المعلومات الشخصية عنهم داخل خيمة نصبت لهذا الغرض في البلدة.

وسيتم توزيع السلاح على المتطوعين قبل التحاقهم بوحدات الجيش العاملة في المنطقة حسب حاجتها، وحسب كفاءاتهم.

وقال أحد المتطوعين واسمه محمد توكمان: "كما تعرفون فإن القلمون الشرقي بقي فترة طويلة تحت سيطرة المسلحين، واليوم بعد أن قامت قواتنا المسلحة بطردهم من البلدة، قررنا أن لا نبقى متفرجين، ترون الأعداد التي حضرت لتسجيل الأسماء.. لم يجبرهم أحد، إنها رغبتهم الشخصية".

وأضاف: "نحن نعرف أن هناك بعض الجيوب في سوريا لا تزال تحت سيطرة المسلحين، ولن نسكت على ذلك، ونريد طردهم من بلادنا".

المصدر: RT

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