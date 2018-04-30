عباس: لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة

قال عباس في مستهل كلمته أمام جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله: "لا سلام بدون القدس العاصمة الأبدية لفلسطين"، وشدد على أهمية غزة في القضية الفلسطينية.

وأضاف: "لا دولة في غزة ولا دولة دونها"..." شعوري كلما قرأت الآية الكريمة - اصبروا وصابروا ورابطوا - أنها نزلت في شعبنا".

وتابع: "أقول للجميع نحن في مجلس مميز مجلس له صفة كبيرة وخطيرة وعظيمة، لأن هذا المجلس يأتي بعد 22 سنة من المجلس الذي قبله، ولو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الفلسطيني في خطر".

وحيا الرئيس عباس الأسرى المحررين الذين يجلسون في افتتاح أعمال المجلس، متمنيا حضور جميع الأسرى وراء القضبان لجلسة المجلس الوطني القادمة.

يتبع ...