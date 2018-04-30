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الأردن ينفي قصف سوريا من أراضيه

أخبار العالم العربي

الأردن ينفي قصف سوريا من أراضيه
Sputnik Majed Jaber
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نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني الأخبار التي وردت في بعض وسائل الإعلام، عن قصف مناطق سورية من أراضي المملكة.

وأكد المومني أن الأردن ثابت على موقفه بدعم جهود الحل السياسي كسبيل وحيد لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويجلب الأمن والاستقرار لشعبها، مشيرا إلى جهود بلاده مع الأطراف الدولية الفاعلة تجاه حل سياسي.

وقال المومني إن هذه الأخبار "الكاذبة والمفبركة التي تسعى إلى تشويه مواقف الأردن مصدرها من يسعون لتعميق الأزمة السورية وإبقاء دوامة العنف والفوضى التي يعانيها الشعب السوري الشقيق".

وأضاف أن الأردن "الذي تحمل أعباء كبيرة نتيجة الأزمة السورية" من مصلحته العليا إنهاؤها في إطار الحل السياسي، لافتا إلى "جهود الأردن في إنجاح مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري، والدعوة إلى توسعة هذه المناطق في جميع أنحاء سوريا، حقنا للدماء".

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المصدر: بترا

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