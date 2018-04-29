وزير الخارجية الفرنسي يزور القاهرة لبحث ملفات المنطقة

يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم بزيارة رسمية إلى مصر يلتقي خلالها نظيره المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الوزير الفرنسي سيبحث مع الجانب المصري الملفين الليبي والسوري والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وغيرها من القضايا الهامة.

كما من المنتظر أن تتناول المباحثات العلاقات بين القاهرة وباريس في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، والتنسيق المشترك حيال كافة القضايا الآنية، وسبل محاربة الإرهاب والتطرف.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله