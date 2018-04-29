لبنانيو المهجر يدلون بأصواتهم

انطلقت المرحلة الثانية من الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا وأستراليا، بعد إدلاء اللبنانيين المقيمين في الدول العربية بأصواتهم يوم أمس.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل انطلاق المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج، وقال اليوم الأحد: "نحن اليوم على موعد ثان مع اللبنانيين في الخارج... وأهم ما فيه أننا أمام صفحة جديدة خاصة وأنهم يشاركوننا من بلدان بعيدة. ونحن اليوم أمام نهار صعب وطويل نظرا لوجود 70 ألف ناخب موزعين على 200 مركز في 33 دولة".

وأضاف:"أنا أعرف أن هؤلاء اللبنانيين ظروفهم صعبة وهم يأتون من مسافات وأماكن بعيدة ومنهم من لا يملك جواز سفر وهذا ما يحزن".

ولفت إلى أن نسبة إقبال اللبنانيين على التصويت في الدول العربية بلغت 66% وهي نسبة مقبولة في المرحلة الأولى، داعيا اللبنانيين للمشاركة بفاعلية أكثر في التصويت، "لأن التحدي أمامهم أصبح أعلى وأكبر".

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وحسب الخارجية اللبنانية، فإن نحو 12 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في 32 مركزا انتخابيا موزعا في الدول العربية الست، وأن نسبة الإقبال على التصويت كانت الأعلى في الإمارات، تلتها السعودية والكويت وقطر وعمان ومصر.

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تيمور وليد جنبلاط، كتب في "تويتر" تعليقا على سير التصويت والانتخابات المنتظرة: "كل التقدير للرفاق والأنصار في الاغتراب على مشاركتهم في انتخابات يوم أمس والتزامهم بالصوت التفضيلي وفقا للقرار، ننتظر مشاركة مماثلة غدا أيضا. "يد بيد"، سوف نستكمل مشاريع التنمية لكي نراكم معنا في لبنان قريبا".

كل التقدير للرفاق والأنصار في الاغتراب على مشاركتهم في انتخابات يوم أمس والتزامهم بالصوت التفضيلي وفقاً للقرار، ننتظر مشاركة مماثلة غداً أيضاً. #إيد_بإيد سوف نستكمل مشاريع التنمية لكي نراكم معنا في لبنان قريباً pic.twitter.com/XNxlOGoKAj — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) 28 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله