وزير الثفاقة المصري السابق: مبارك منح ميزات للإخوان ولكنهم باعوه (فيديو)

قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك منح جماعة الإخوان مميزات لم يمنحها أي رئيس لهم.

وأضاف النمنم، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان في عهد مبارك سيطرت على العديد من مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى امتلاكهم حصة كبيرة من الأراضي والقصور إلى جانب تمثيلهم بنسبة كبيرة في البرلمان.

واستطرد: "حينما انطلقت ثورة يناير، كانوا أول من باعوا مبارك، حتى يحققوا حلم الوصول للسلطة".

المصدر: صحف مصرية