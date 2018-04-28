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الجيش الإسرائيلي يختطف مواطنة لبنانية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يختطف مواطنة لبنانية
Reuters
جنود إسرائيليون
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قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي اختطف مواطنة لبنانية على الحدود، ونقلها إلى داخل إسرائيل.

وأوضحت الوكالة أن قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تقيم كمينا خارج الخط الحدودي في محور شبعا، خطفت المواطنة "ن. دلي"، وأكدت على أن الجيش اللبناني بصدد العمل بالتنسيق مع قوات اليونفيل الدولية لإعادتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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