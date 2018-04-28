حبس 13 شرطيا مصريا لاحتجازهم ضابطا في مركز أمن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة 13 شرطيا بالحبس بين 3 - 5 سنوات لإدانتهم بتهم بينها التجمهر وتعطيل سير العمل واحتجاز ضابط في مركز أمن.

ونظم المدانون، وهم من قوة الشرطة في محافظة الشرقية في دلتا النيل، خلال عامي 2015 و2016، وقفات احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل واحتجزوا ضابطا عدة ساعات، بعدما قالوا إنه "أساء معاملة فرد من الشرطة".

وقالت مصادر قضائية إن "المحكمة عاقبت 11 متهما حضوريا بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وعاقبت اثنين غيابيا بالسجن خمس سنوات لكل منهما كما منعتهما من التصرف في أموالهما".

ويحمل أغلب المدانين رتبة أمين شرطة وهي أقل من رتبة الضابط والباقون أفراد من الشرطة.

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ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إليهم "تهم ارتكاب جرائم الامتناع عن تأدية واجباتهم داخل أقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية واستعمال القوة مع ضباط الشرطة في قسم شرطة أول الزقازيق والتعدي عليهم ونشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية".

وشملت لائحة الاتهام أيضا، "تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتحريض ضد الوزارة بطريق القول والكتابة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والقنوات الفضائية وإهانة وزارة الداخلية".

المصدر: رويترز