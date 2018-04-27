النفير العام في البغدادي غرب العراق بسبب الأمطار

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار غرب العراق شرحبيل العبيدي، النفير العام بالناحية بعد موجة سيول اجتاحت المنطقة متسببة بخسائر اقتصادية كبيرة وضرر في البنية التحتية للمنطقة.

وقال العبيدي: "اجتاحت سيول غزيرة ناحية البغدادي، غرب الرمادي، وأغرقت الشوارع والجسور الواقعة على الوديان في الناحية"... "وأعلنا النفير العام من قبل الإدارة المحلية، وكذلك ستشارك القوات الأمنية من الجيش والشرطة من أجل السيطرة على هذه السيول".

وأشار العبيدي، إلى إعادة فتح الطريق الدولي الذي يربط منطقتي الرمادي - القائم أمام حركة المواطنين والعجلات والشاحنات الكبيرة، عقب معالجة السيول والسيطرة عليها.

وتجري في ناحية البغدادي أودية منها وادي غزيل ووادي حوران، اللذان يتسببان في كل عام بقطع الطريق الرابط بين الرمادي والقائم غربي الأنبار بسبب هطول أمطار غزيرة.

alsumaria.tv/news

alsumaria.tv/news

alsumaria.tv/news

المصدر: السومرية نيوز