جاويش أوغلو: سنتحرك مع الولايات المتحدة في منبج السورية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منبج السورية، وذلك عقب اجتماعه بنظيره الأمريكي الجديد مايك بومبيو في بروكسل.

وأدلى جاويش أوغلو بهذا التصريح بعد الاجتماع مع بومبيو الذي وصل إلى بروكسل اليوم الجمعة للمشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي بعد 12 ساعة من أدائه اليمين لمنصب الجديد.

ونفى جاويش أوغلو أن يكون لفرنسا وجود في منبج، مضيفا أن تركيا قد تقيم "عروضا جيدة" من حلفائها لتزويدها بصواريخ باتريوت أو أنظمة دفاع جوي أخرى.

كما أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا عقب لقاء الوزيرين أشارت فيه إلى أنهما أكدا دعمهما لإطلاق عملية ثنائية من أجل إيجاد طريق إلى الأمام حول منبج، وناقشا التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن القومي التركي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو أعرب عن قلق الإدارة الأمريكية من توقيف موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أنقرة.

وسبق لمجلس الأمن القومي التركي أن أكد ضرورة "إخراج الإرهابيين" من مدينة منبج، شمالي سوريا.

وذكر في بيان صدر في الـ 28 مارس الماضي أن "تركيا لن تتردد في المبادرة في حال لم يخرج الإرهابيون من منبج".

المصدر: وكالات

ناتاليا أوسمان