عقب زيارتها إسرائيل.. رئيس رومانيا يطلب من رئيسة الوزراء الاستقالة

طلب رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس من رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا الاستقالة، عقب زيارتها إسرائيل، وبعد موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل السفارة الرومانية إلى القدس، دون استشارته.

وقال يوهانيس في بيان له: "السيدة دانتشيلا لا تتصرف بشكل يناسب منصب رئيس وزراء رومانيا، وهذا بدوره يجعل الحكومة نقطة ضعف لدى البلاد، لذلك أطالبها علنا بتقديم استقالتها".

وأيدت حكومة رومانيا نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، الأمر الذي دفع بيوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل "انتهاكا للقانون الدولي".

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وبموجب دستور البلاد، فإن القرار النهائي لنقل السفارة بيد الرئيس، الذي قال إنه "لم يُستشر في الأمر".

وقامت دانتشيلا بزيارة دولة إلى إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري دون أن تأخذ موافقة الرئيس قبل السفر.

المصدر: رويترز