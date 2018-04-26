سيول في دمشق تجرف المارة والسيارات

تسببت أمطار غزيرة سقطت على العاصمة السورية دمشق بسيول في شوارع وأزقة بعض الأحياء، جرفت المارة والسيارات.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح ووقعت أضرار مادية بعدد من السيارات اليوم نتيجة سيول جارفة في منطقة ركن الدين بدمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة الشرطة توضيحه أن السيول أدت إلى جرف خمس سيارات على الأقل في وادي السفيرة بمنطقة ركن الدين السكنية ما أدى إلى إصابة شخصين كما جرفت السيول امرأة في الطريق مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج قبل مغادرته.

المصدر: سانا