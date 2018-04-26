ماتيس: واشنطن ستوسع الحرب على داعش في سوريا بمساعدة حكومات إقليمية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع محاربة تنظيم "داعش" من خلا إشراك دول المنطقة فيها.

وقال ماتيس خلال جلسة الاستماع في لجنة شؤون القوات المسلحة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، تعليقا على سير العملية العسكرية الأمريكية في سوريا: "نحن لا نسحب قواتنا الآن"، مشيرا إلى أن إرهابيي "داعش" يكثفون عملياتهم.

وأضاف: "نحن نواصل مكافحتنا (لـ "داعش") وسنوسعها من خلال حشد مزيد من الدعم من دول المنطقة. وهذا أكبر تغيير نقوم به الآن".

وأكد ماتيس أنه سيكون هناك تكثيف للعمليات شرقي نهر الفرات في الأيام المقبلة.

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وجاء ذلك ردا على سؤال من العضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي جين شاهين بشأن ما إذا كانت القوات الأمريكية ستسحب من سوريا قبل دحر تنظيم "داعش" نهائيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا في وقت قريب، ولكن ليس قبل دحر تنظيم "داعش". ولم يتم بعد تحديد أي موعد لانسحاب القوات الأمريكية.

كما أعلن ترامب خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن أن على دول المنطقة أن تتحمل جزءا من النفقات الأمريكية على ضمان أمنها، وأن تشارك في مكافحة الإرهاب في سوريا.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف