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مصادر لـRT: ماهر الأسد يتولى قيادة الفرقة الرابعة

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مصادر لـRT: ماهر الأسد يتولى قيادة الفرقة الرابعة
Reuters
بشار الأسد برفقة شقيقه ماهر خلال جنازة والدهما الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد
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أكدت مصادر سورية مطلعة لـ RT أن ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد تولى قيادة الفرقة الرابعة التي تعتبر أهم قطعات الجيش السوري.

وأصدر الرئيس السوري في يونيو الماضي قرارا بترقية ماهر الأسد من رتبة عميد ركن الى لواء ركن في الجيش.

يشار إلى أن ماهر حافظ الأسد (49 عاما) من مواليد 8 ديسمبر 1967، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليخدم لاحقا في الفرقة الرابعة المدرعة.

المصدر: RT

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