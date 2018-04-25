خليفة صالح الصماد يتحدث عن حرب مفتوحة مع السعودية

هدد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مهدي المشاط دول التحالف العربي بقيادة السعودية بحرب مفتوحة ردا على اغتيال سلفه صالح الصماد.

وجاء ذلك على لسان المشاط في كلمة ألقاها اليوم أمام رئيس وأعضاء "مجلس النواب" التابع للحوثيين، وذلك أثناء أدائه "اليمين الدستورية" خلفا للصماد الذي قُتل بغارة للتحالف في محافظة الحديدة الشمالية الخميس الماضي.

وقال رئيس المجلس السياسي الجديد إن دول التحالف اختارت حربا مفتوحة، داعيا اليمنيين إلى الالتزام بإثبات أن ما فعله التحالف "كان خطأ فادحا ومكلفا للغاية وفوق طاقته أيضا"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وحمّل المشاط الإدارة الأمريكية المسؤولية عن اغتيال الصماد، واصفا هذه العملية بـ"جريمة اغتيال سياسي ومساس بسيادة الشعب اليمني باستهداف رمز من رموزه الوطنية"، وقال إنها ارتكبت من قبل السعودية بإشراف واشنطن ورعايتها وسلاحها.

واتهم المشاط الرياض باقتراف "جرائم وحشية برعاية وحماية وإشراف أمريكي" مشيرا إلى أن ذلك يشكل "دليلا واضحا على طبيعة هذا العدوان في ممارساته الإجرامية وأهدافه الشيطانية، وأنه لا مشروعية له وليس سوى عدوان ظالم يهدف إلى احتلال بلد مستقل ذو سيادة، والاستعباد لشعب عزيز"، حسب تعبيره.

المصدر: المسيرة

نادر عبد الرؤوف