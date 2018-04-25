استقالات لقيادات بارزة في "الائتلاف السوري" المعارض بعد "انحرافه" عن أهدافه

أعلن عدد من الأعضاء البارزين في قيادة "الائتلاف السوري المعارض" عن انسحابهم منه، بسبب خلافات داخل التنظيم.

قرر كل من جورج صبرا وسهير الأتاسي وخالد خوجة مغادرة قيادة "الائتلاف"، تعبيرا عن رفضهم للخلافات داخله وانحرافه عن أهدافه الأصلية.

وأوضح صبرا على حسابه في "فيسبوك" أن سبب قرار الاستقالة من منصب رئيس "المجلس الوطني السوري" في "الائتلاف" والانسحاب منه يعود إلى أن هذا التنظيم لم يعد ائتلافا تأسس في عام 2012 ولم يعد يحمل "أمانة الإخلاص لمبادئ الثورة وأهداف الشعب".

من جانبها، علّقت الأتاسي، على حسابها في "تويتر"، حول انسحابها بالقول إن هذا القرار جاء بسبب خسارة قوى الائتلاف "التحدي الذي فرضه عليها المجتمع الدولي"، مضيفة أنها لم تعد ترى من الممكن العمل ضمنه.

بدوره، أعرب خوجة في بيان له عن تضامنه مع الأتاسي وصبرا في الأسباب التي دفعتهما إلى ترك الائتلاف.

وتزامنت حملة الانسحابات هذه مع اجتماعات يعقدها "الائتلاف" بهدف بحث المستجدات الأخيرة في الملف السوري وانتخاب رئيس وهيئة رئاسية جديدين له.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف