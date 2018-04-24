نصرالله يعزي عبد الملك الحوثي في مقتل الصماد

تلقى زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي برقية تعزية من الأمين العام لحركة "حزب الله" حسن نصرالله في مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين صالح الصماد.

وجاء في برقية نصرالله: "نتقدم أنا وإخواني في قيادة حزب الله من سماحتكم بأحر التعازي وأغلى التبريكات لاستشهاد المجاهد الكبير والقائد الشجاع الرئيس صالح الصماد رحمه الله تعالى".

وبشأن غارة التحالف العربي بقيادة السعودية، التي قتل فيها الصماد، قال نصرالله "إن هذه الجريمة، والتي تضاف إلى بقية جرائم العدوان السعودي – الأميركي على شعبكم تشكل دليلا إضافيا على مدى ظلامية ووحشية قادة هذا العدوان، وفي نفس الوقت على مدى صبر ومظلومية وحقانية هذا الشعب اليمني الغيور".

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هذا، وقد أعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الاثنين، عن مقتل رئيسه صالح الصماد، بغارة جوية لطيران التحالف بقيادة السعودية على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي 19 أبريل.

وأعلن زعيم الحوثيين أن السعودية والولايات المتحدة مسؤولتان عن اغتيال الصماد، وأن "هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة".

المصدر: المسيرة

أنطون زوييف