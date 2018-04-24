طهران تعليقا على اغتيال الصماد: اليمنيون سيجنون قريبا ثمار صراعهم ضد المعتدين

قدمت الخارجية الإيرانية تعازيها بمقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) صالح الصماد بغارة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وقدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم رسالة تعزية في مقتل الصماد، مشددا على أن "الشعب اليمني سيجني قريبا ثمار جهاده ومقاومته المعتدين".

من جانبه، استنكر الحرس الثوري الإيراني، على لسان المتحدث باسمه رمضان شريف، مقتل الصماد، قائلا إنه في زمرة المجاهدين الصامدين والساسة الأفذاذ في اليمن".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني قد اتهم اليوم السعودية بـ"ارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني"، مضيفا أن مقتل الصماد جاء في إطار حملة اغتيال قادة سياسيين، ويعني الهروب من الحوار والابتعاد عن دائرة المنطق والحلول السياسية.

وأقرت جماعة "أنصار الله" أمس بمقتل صماد جراء غارة للتحالف العربي في محافظة الحديدة شمال البلاد.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف