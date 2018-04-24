العبادي: غاراتنا على "داعش" في سوريا مستمرة وسنقوم بأكثر من ذلك

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع "داعش" في الأراضي السورية.

وذكر العبادي، أثناء مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم، أن العراق لا يسعى إلى التدخل في الشأن السوري، مشددا على أن الشعب السوري هو من يحدد مصيره.

وحذر العبادي من أن تعقيد الأزمة السورية والتصعيد في حدة القتال هناك أدى إلى بقاء تنظيم "داعش"، مشددا على أن القوات العراقية ستستمر في توجيه ضربات إلى الإرهابيين في سوريا و"ستقوم بأكثر من ذلك".

وتعهد العبادي الأربعاء الماضي بأن قوات الأمن العراقية ستواصل ملاحقة "داعش" داخل البلاد وخارج حدودها، لتعقب هذا الكلام سلسلة غارات "مميتة" شنها سلاح الجو العراقي على مواقع لـ"داعش" في سوريا الخميس.

المصدر: السومرية نيوز

نادر عبد الرؤوف