الجارالله: أزمة الفلبين طالتني شخصيا!

صرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله بأن أزمة العمالة الفلبينية في بلاده مفتعلة، وأن شائعات بالخصوص طالته شخصيا.

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ونقلت "الجريدة" الكويتية عن الجارالله قوله إن "أزمة ملف العمالة الفلبينية في الكويت مفتعلة، حتى إن الشائعات وصلت إليه شخصياً في هذا الموضوع".

ولفت المسؤول الكويتي في هذا الصدد إلى أنه "من المجحف اختزال الدولة في شخص نائب وزير الخارجية".

ورأى الجارالله أن مسؤولي الفلبين بدأوا هذه الأزمة بعد تصريحات رئيسهم رودريغو دوتيرتي، مشيرا إلى أن "عداداً كبيرا من الفلبينيين يعيشون في البلاد منذ سنوات بأمان، ولذا من الغريب أن يتطور الأمر على هذا النحو بتلك السرعة".

وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي أن بلاده طلبت تسليمها: "أعضاء السفارة الذين قاموا بتهريب العمالة، والمهلة تنتهي الثلاثاء".

وحذّر الجارالله من أن الكويت سيكون لها "رد حازم ومباشر على تصرفات سفارة مانيلا، إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه"، مضيفا أن "تقليص البعثة الفلبينية وارد، غير أن الأمر قد لا يصل إلى قطع العلاقات".

وأفاد الجارالله بأن وزارة الخارجية نقلت إلى السفير الفلبيني أن الكويت تحتفظ بحق الرد المناسب على تلك التصرفات، إضافة إلى سعي وزارة الداخلية إلى القبض على الأشخاص الأربعة المتبقين، المتهمين بتهريب العمالة من منازل المواطنين.

المصدر: الجريدة

محمد الطاهر