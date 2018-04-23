فيديو يظهر لحظة استهداف صالح الصماد في غارة للتحالف العربي
وثق شريط فيديو صورته المقاتلة التابعة للتحالف العربي التي نفذت الغارة على موكب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين صالح الصماد.
ونشرت وسائل إعلام ونشطاء يوم الاثنين، شريط فيديو لحظة استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد بغارة في الحديدة.
فيديو..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) 23 апреля 2018 г.
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لحظة استهداف #صالح_الصماد بغارة من تحالف دعم الشرعية في #اليمن .
.#شكرا_لجميع_قواتنا_السعوديه
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ويظهر فيديو آخر من مقر القيادة يظهر إحتراق السيارة الأولى بعد ضربها وهروب المرافقين من السيارة الثانية واستهدافهم قبل هروبهم بواسطة طائرة سعودية من دون طيار .
#شااااااااهد— عامر الحميقاني #مقاومه #البيضاء (@amerAlhamiqaniu) 23 апреля 2018 г.
فيديو من مقر قيادة التحالف يوضح فيه استهداف سيارة #صالح_الصماد ويظهر إحتراق السيارة الاولى بعد ضربها وهروب المرافقين من السيارة الثانية واستهدافهم بغارة آخرى pic.twitter.com/o8ebWa17Uz
وأعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء مقتل رئيسه، صالح الصماد، بغارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي.
المصدر: تويتر + وكالات