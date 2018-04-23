فيديو يظهر لحظة استهداف صالح الصماد في غارة للتحالف العربي

وثق شريط فيديو صورته المقاتلة التابعة للتحالف العربي التي نفذت الغارة على موكب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين صالح الصماد.

ونشرت وسائل إعلام ونشطاء يوم الاثنين، شريط فيديو لحظة استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد بغارة في الحديدة.

ويظهر فيديو آخر من مقر القيادة يظهر إحتراق السيارة الأولى بعد ضربها وهروب المرافقين من السيارة الثانية واستهدافهم قبل هروبهم بواسطة طائرة سعودية من دون طيار .

#شااااااااهد



فيديو من مقر قيادة التحالف يوضح فيه استهداف سيارة #صالح_الصماد ويظهر إحتراق السيارة الاولى بعد ضربها وهروب المرافقين من السيارة الثانية واستهدافهم بغارة آخرى pic.twitter.com/o8ebWa17Uz — عامر الحميقاني #مقاومه #البيضاء (@amerAlhamiqaniu) 23 апреля 2018 г.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء مقتل رئيسه، صالح الصماد، بغارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي.

المصدر: تويتر + وكالات