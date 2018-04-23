الكشف عن تطورات جديدة في ملف سد النهضة

كشف مصدر مطلع عن مشاورات تجريها مصر مع السودان وإثيوبيا لتحديد موعد جديد لاستكمال مفاوضات سد النهضة التي بدأت في الخرطوم وتوقفت قبل أسبوعين.

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وقال المصدر، في تصريحات لصحيفة "مصراوي"، اليوم الاثنين، إن المشاورات بين القاهرة وأديس بابا تجرى عبر وساطة سودانية، من أجل العودة إلى المفاوضات من جديد، وتحديد الموعد والمكان، بعد فشل اللجنة الثلاثية المعنية بتسوية القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، في التوصل إلى اتفاق في الخرطوم.

وأكد على رغبة إثيوبيا في استضافة الاجتماع بالعاصمة أديس أبابا في مايو المقبل، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة باتفاق المبادئ، والاتفاق الموقع بين قادة الدول الثلاث في نوفمبر 2015، من أجل إنهاء المخاوف المصرية من تأثيرات بناء السد.

وتابع المصدر: "الوفد المصري ليس ضعيفا، والأمور لم تنته كما يتصور البعض.. ومصر لديها خيارات عديدة للتعامل مع المفاوضات".

وفي وقت سابق، أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، على أن "مصر واجهت مفاجآت في ملف سد النهضة، حيث تم الاتفاق في عام 2008 على بناء سد في إثيوبيا، إلا أننا فوجئنا في عام 2011 بإعلانها عن سد آخر على النيل الأزرق، غير ما تم الاتفاق عليه، وبمقاسات أخرى".

المصدر: وكالات