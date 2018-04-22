أزمة دبلوماسية تلوح بالأفق بين الكويت والفلبين والخارجية تتوعد

نشرت وسائل إعلام كويتية، الأحد، مقطع فيديو جديدا لعمليات سرية نفذها من وصفتهم بأفراد يعملون بسفارة الفلبين بالكويت، لتهريب عاملات من منازل كفلائهن.

وكشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر أمنية تفاصيل الإيقاع بـ3 من المتورطين في تهريب الفلبينيات من منازل كفلائهن، حيث اعترفوا بأنهم ضمن فريق مكون من 9 أشخاص جاءوا إلى البلاد قبل شهر وتلقوا أوامر بسرعة المغادرة.

وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 3 منهم بينهم السائق الذي كان يصور عملية التهريب واثنان من المتورطين تبين في الاعترافات أنهما يعملان بالاستخبارات الفلبينية وتلقيا تكليفات بالقيام بمهمة وصفاها بأنها "قومية" تتمثل في إعادة بعض "المضطهدات" من الفلبينيات، حسب قولهما.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية وذلك أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية ذاتها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان صحفي، إنه أثناء التحقيق مع المتهمين أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد جاري العمل على حصرها.

وأضافت أن المتهمين أفادا أيضا بأنهما يقومان بالفعل بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.

وأعربت الإدارة عن القلق العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.

وتوعد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، بالرد على تصرفات الجانب الفلبيني، التي وصفها بأنها "تصعيد غير مبرر".

وصرح أن كل ما يمس سيادة وكرامة الكويت وسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة جدا وغير متكررة والتصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية الكويتية.

كل ما يمس سيادة وكرامة الكويت وسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة جدا وغير متكررة والتصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية الكويتية -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) 22 апреля 2018 г.

وأضاف الغانم أنه تم استدعاء سفير الفلبين في الكويت لتوجيهه إلى أمور عدة منها الخيارات التي تدرسها الخارجية الكويتية.

كل ما يمس سيادة وكرامة الكويت وسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة جدا وغير متكررة والتصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية الكويتية -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) 22 апреля 2018 г.

من جهته شدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله على أن بلاده تتعامل مع التصريحات والأعمال المنافية للقواعد الدبلوماسية والأعراف الدولية للسفارة الفلبينية وفق إجراءات تصاعدية تتناسب مع التطاول الذي حصل على سيادة البلاد وقوانينها وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو القبول به.

الجارالله: الكويت تتعامل مع التصريحات والأعمال المنافية للقواعد الدبلوماسية والأعراف الدولية للسفارة الفلبينية وفق إجراءات تصاعدية تتناسب مع التطاول الذي حصل على سيادة البلاد وقوانينها وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو القبول به — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 22 апреля 2018 г.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد قالت نقلا عن مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية، إن الوزارة استدعت السفير الفلبيني يوم الجمعة 20 أبريل، من أجل تسليمه مذكرتي احتجاج حول تصريحات مسؤولين في بلاده.

الخارجية الكويتية تستدعي سفير الفلبين وتسلمه مذكرتي احتجاج https://t.co/PcXcCUxobfpic.twitter.com/DCBk4kA4QC — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 20 апреля 2018 г.

جدير بالذكر أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، انتقد سوء معاملة خادمات المنازل الفلبينيات في الكويت، وكذلك في السعودية وقطر.

وأصدر دوتيرتي أوامر لوزارة العمل في بلاده، بوقف إرسال العمالة إلى الكويت، وطلب من مواطنيه الذين يعملون في الكويت مغادرتها مجانا عبر التواصل مع الخطوط الجوية الفلبينية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام كويتية