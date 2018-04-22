الجيش السوري يتقدم في جنوب دمشق

أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش السوري يواصل تقدمه ضد مواقع مسلحي "داعش" في إطار عملية عسكرية يجريها في منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق.

وأكدت وكالة "سانا" الرسمية أن القوات الحكومية تواصل قصف مواقع للإرهابيين في المنطقة، بينما ذكرت خلية "الإعلام الحربي المركزي" الموالية للحكومة أمس أن الجيش وحلفاءه أحكموا السيطرة على كامل حي الزين الفاصل بين الحجر الأسود وبلدة يلدا، خلال المواجهات مع المسلحين.

ونشرت RT مقطع فيديو يظهر جوانب من عمليات الجيش السوري في الحجر الأسود.

وأشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن المسلحين لا يزالون يستهدفون مناطق سكنية في العاصمة، حيث سقطت قذيفة في محيط حي الزاهرة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

من جانبهم، أفاد نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الاشتباكات مستمرة بين الجيش السوري ومسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" عمودها الفقري عند الأطراف الشمالية لمخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود، حيث تمكنت القوات الحكومية من تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على كتل سكنية ومبان ومواقع للتنظيم.

المصدر: RT + وكالات

نادر عبد الرؤوف