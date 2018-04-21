صور.. مصرع نائب أردني و6 من أفراد أسرته في "مجزرة" مرورية مروعة
Reuters / Muhammad Hamed
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توفي النائب الأردني محمد العمامرة الحويطات و6 من أفراد أسرته بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، السبت، إثر حادث مرور في منطقة سواقة على الطريق الصحراوي.
واصطدمت سيارة النائب الأردني بشاحنة على الطريق الصحراوي عند تحويلة ضبعة، بحسب ما أفادت إدارة السير المركزية الأردنية.
وقال مصدر لصحيفة "الغد" الأردنية إنه تم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات الكرك العسكري والحكومي.
عاجل: وفاة النائب محمد العمامرة و٧ آخرين إثر حادث سير على الطريق الصحراوي .#الغد#الاردنpic.twitter.com/UwoHkPB0ZL— جريدة الغد (@AlghadNews) 21 апреля 2018 г.
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المصدر: وسائل إعلام أردنية
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