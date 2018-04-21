الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا حول مقتل فتى فلسطيني

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تحقيقا في ملابسات مقتل الفتى الفلسطيني محمد أيوب البالغ من العمر 15 عاما خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حديث للقناة الإسرائيلية الـ10 إن جهات معنية تدرس حاليا أشرطة الفيديو المتداولة في الإنترنت والتي تظهر إطلاق عسكريين إسرائيليين رصاصا على رأس الفتى الفلسطيني، كما باشرت بتحقيق عام في القضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 4 مواطنين من قطاع غزة، بينهم محمد أيوب، وإصابة حوالي 650 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أثناء دورة جديدة من "مسيرة العودة الكبرى" على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

ولقيت هذه التطورات إدانات دولية واسعة، حيث وجه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيقولاي ملادينوف، انتقادات لاذعة إلى الجيش الإسرائيلي بعد مقتل الطفل الفلسطيني، قائلا: "إطلاق النار على الأطفال أمر مخز.. كيف يساعد عملية السلام قتل طفل في غزة اليوم؟".

بدوره، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بإجراء تحقيق شامل في حالات القتل خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين على حدود قطاع غزة والامتناع عن استخدام القوة "المميتة" ضد المتظاهرين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات

رفعت سليمان