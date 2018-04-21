الجيش السوري يواصل قصف الحجر الأسود جنوب دمشق.. وأنباء عن تصفية أحد قياديي "داعش"

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الحكومية تواصل قصف مواقع المسلحين في منطقة الحجر الأسود عند الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأوضحت الوكالة أن الجيش السوري وجه صباح اليوم "ضربات مركزة على مقار وأوكار التنظيمات الإرهابية، وهي "داعش" و"جبهة النصرة"، ومستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد للمسلحين في المنطقة"، مؤكدة أن العملية العسكرية "مستمرة حتى استئصال الإرهاب في غوطة دمشق الغربية".

من جانبها، أكدت خلية الإعلام الحربي المركزي الموالية للحكومة أن الجيش السوري ينفذ أيضا ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود.

هذا وأفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن تنظيم "داعش" تكبد خلال الأيام الأخيرة خسائر ملموسة على مستوى القيادات في جنوب دمشق، حيث تمكن سلاح الجو السوري من تصفية أمير التنظيم "أبو هشام الخابوري"، والقيادي "أبو علي نفشة"، وأحد المسؤولين الماليين للتنظيم وعدد من القادة الآخرين.

صباح الأخبار الحلوة

أبو هشام الخابوري أمير تنظيم داعش في جنوب دمشق تم دعسه

وقريبا جنوب دمشق ودمشق كلها وريفها آمن بالكامل pic.twitter.com/hpU5Mt6gQH — هاشتاغ سوري 🇸🇾 (@syria_hashtag) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وسبق أن أفادت وكالة "سانا" أمس بالتوصل إلى اتفاق بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في غوطة دمشق الغربية يقضي بانسحاب مسلحي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين إلى البادية الشرقية ومحافظة إدلب على التوالي، بينما ستعرض على الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة المسلحة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم تسوية أوضاعهم والبقاء في المنطقة.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف