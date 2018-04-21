حريق في صحن فاطمة الزهراء وسط النجف

اندلع حريق في سرداب داخل صحن السيدة فاطمة الزهراء المجاور لمرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف، جنوب غرب بغداد، فيما توجهت فرق الدفاع المدني لإخماده.

ووصلت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، إلى عين المكان في محاولة للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران حتى لا تمتد لضريح الإمام علي، رابع الخلفاء الراشدين.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات بين فترة وأخرى اندلاع حرائق، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي من جراء سوء الخدمات وقدم الأسلاك الكهربائية.

المصدر: السومرية