وسط احتدام المعارك في إدلب.. مقتل نجل قائد "صقور الشام" بنيران "النصرة"

أكد فصيل "صقور الشام" التابع للمعارضة السورية المسلحة اليوم أن نجل قائده قُتل في اشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري في محافظة إدلب.

ونعى قائد "صقور الشام" أبو عيسى الشيخ، على حسابه في "تويتر"، نجله محمد الشيخ أبو البشر الذي لقي مصرعه متأثرا بجروح في رأسه أصيب بها قبل يومين في اشتباكات مع عناصر "الهيئة" في منطقة جبل الزاوية.

طريق الحق شريف فيجب أن يكون الثمن غالي

ماظننت يوما بأن طريقنا مفروش بالورود بل كنت أرى فيه الأشواك والمطبات ولن يثننا الموت وكثرة التضحيات عن الاستمرار والمضي فيه

والله لن تزيدني هذه التضحيات إلا إصرارا وثباتا pic.twitter.com/jr5FHen5LR — أبو عيسى الشيخ (@aleesa71) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وينتمي "صقور الشام" إلى تحالف "جبهة تحرير سوريا" الذي يضم أيضا حركتي "أحرار الشام" و"نور الدين الزنكي" وتشكل قبل أشهر بغية التصدي لـ"هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب وريف حلب الغربي.

وتجري في محافظة إدلب منذ فبراير الماضي مواجهات عنيفة بين أكبر قوتين مسلحتين في المنطقة، مع ورود أنباء عن خسائر متبادلة ملموسة بين الطرفين تتجاوز 700 قتيل و500 جريح.

وأكد نشطاء إحراز "هيئة تحرير الشام" الإرهابية تقدما ملموسا في إدلب خلال اليومين الماضيين، حيث سيطرت على مدينة خان شيخون في ريفها الجنوبي وأكثر من عشر قرى، إلى جانب بلدة مورك الحدودية مع محافظة حماة.

من جانبها، تمكنت "جبهة تحرير سوريا" من التقدم مؤخرا في ريف حلب الغربي، حيث بسطت سيطرتها على عدد من القرى، حسب النشطاء.

و في الأسبوع الماضي باءت بالفشل المفاوضات بين الطرفين، التي استهدفت التوصل إلى اتفاق على وقف الاقتتال.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف