منافسة قوية بين الجيشين المصري والجزائري في إفريقيا

كشف تقرير لمنظمة "غلوبال فاير باور" الأمريكية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم، أن مصر والجزائر تحتلان صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية لعام 2018.

واشتعلت المنافسة بين الجيشين المصري والجزائري بعدما أشارت المؤشرات، إلى ارتفاع تصنيف الجيش الجزائري مع هبوط بسيط للجيش المصري.

وحل الجيش المغربي في المرتبة السابعة، تبعه كل من السودان وليبيا بالمركزين الثامن والتاسع تباعًا، بينما احتل الجيش التونسي المركز الحادي عشر بالقائمة الإفريقية التي شملت تقييم قوة 34 جيشا أفريقيا.

وبذلك سيطرت الجيوش العربية على صدارة الترتيب القاري، إذ لم يتخللهم سوى الجيش الجنوب الإفريقي بالمركز الثالث، وجيوش نيجيريا وأنغولا وإثيوبيا بالمراكز الرابع والخامس والسادس.

المصدر: جلوبال فاير باور