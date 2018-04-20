رئيس وزراء قطر السابق يوجه نداء لقادة دول الخليج

وجه رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نداء لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ودعاهم لتجنب إثارة خلاف مفتعل ولإعطاء الأولوية للمصلحة العامة بدل الشخصية.

ونشر حمد بن جاسم سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "1- نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافا مفتعلا ليس له أساس يجمد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة. فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات".

١-نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافاً مفتعلا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة. فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 20, 2018

وأضاف آل ثاني: "2 - فليس من المعقول أن تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس، علما بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى".

واختتم رئيس الوزراء القطري السابق بالقول: "3 - هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الأمور الشخصية".

ويأتي "نداء" حمد بن جاسم لقادة دول الخليج العربية في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: حساب حمد بن جاسم في موقع "تويتر" + RT

رفعت سليمان