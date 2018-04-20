حرس الحدود التركي يقتل ناشطا إعلاميا سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الجمعة، بمقتل ناشط إعلامي سوري من ريف إدلب برصاص حرس الحدود التركي بالقرب من الشريط الحدودي.

ونقل المرصد عن مصادر أهلية أن الناشط الإعلامي السوري قتل خلال محاولته عبور الشريط الحدودي بين تركيا وريف إدلب للوصول إلى الجانب التركي، وعثر على جثته بالقرب من الحدود بعد أيام من فقدان الاتصال به.

وكان المرصد قد أفاد بمقتل 3 شبان من ريف الحسكة، على أيدي قوات حرس الحدود التركي، وأكدت مصادر أهلية للمرصد أن الأمن التركي اعتقل هؤلاء الشبان خلال محاولتهم الوصول إلى الأراضي التركية، وعذبهم ثم قتلهم ورمى جثثهم على الحدود في منطقة رأس العين.

وقبل ذلك، أطلق حرس الحدود التركي النيران على طفلة من قرية أبو شرقة في ريف إدلب خلال وجودها قرب الشريط الحدودي القريب من منطقة معبر كفر لوسين في ريف إدلب الشمالي الغربي، التي تعد معبرا للقوات التركية الداخلة إلى نقاط المراقبة التركية في حماة وإدلب وريف حلب.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

إينا أسالخانوفا