بالفيديو.. قناصة إسرائيليون يستهدفون الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي

وثق شريط فيديو نشره الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، قناصة إسرائيليين وهم يستهدفون الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات في مناطق مختلفة من الضفة.

وأظهر الفيديو تعمد الجنود إطلاق الرصاص الحي في مناطق خطيرة من أجسام الشبان بهدف القتل أو الإعاقة.

وكان شريط نشر في الـ8 من أبريل، أظهر مرأة وهي تقترب من السياح الفاصل ملوحة بعلم فلسطين، عندما باغتها قناص بطلقة أسقطتها أرضا.

المصدر: وكالة "معا"