في ظهور لافت.. طارق صالح يرأس اجتماعا عسكريا لـ"قوات المقاومة" في اليمن

نشرت وكالة خبر اليمينة شريط فيديو يظهر فيه العميد طارق محمد عبدالله صالح ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وهو في اجتماع مع عدد من العسكريين.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع يأتي بعد ساعات من إعلان "قوات المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية" التي يقودها طارق صالح عن تنفيذ أولى عملياتها العسكرية في جبهة الساحل الغربي.



ويظهر الفيديو العميد طارق صالح ببزته العسكرية من داخل إحدى غرف العمليات العسكرية، ويقوم بالشرح لعدد من الضباط عن مجريات المعركة في الساحل الغربي، بحسب وكالة خبر.





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