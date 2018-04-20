حميميم: 3 قتلى و40 جريحا بقصف المسلحين لحيين جنوبي دمشق

قتل 3 مدنيين وأصيب 40 آخرون بجروح، جراء قصف المسلحين، أمس الخميس، حيين سكنيين جنوبي دمشق، حسبما أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الجمعة.

وفي موجز صحفي يومي قال رئيس المركز اللواء يوري يفتوشينكو إن المسلحين المتموضعين في حي "مخيم اليرموك" قصفوا بمدافع هاون حيي التضامن والميدان في القسم الجنوبي من العاصمة السورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح 40 من المدنيين.

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وذكر رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، أن الوضع في غوطة دمشق الشرقية مستقر وأن الخطوات تتخذ لإعادة الحياة في هذه المنطقة إلى طبيعتها. أما بلدة دوما، كبرى بلدات الغوطة فقال يفتوشينكو إن العمل مستمر هناك لتأمين المباني السكنية ونقل الألغام والذخائر خارج البلدة.

وأورد الضابط أن أكثر من 61 ألف شخص من أهالي الغوطة الشرقية تمكنوا من العودة إلى منازلهم من مخيمات النازحين بدعم من المركز الروسي للمصالحة والسلطات السورية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف