صحفي أمريكي يتحدث لـRT عن حقيقة هجوم دوما بعد زيارته المدينة

ذكر مراسل قناة "One America News"، بيرسون شارب، أنه لم يعثر في دوما السورية على أي آثار للهجوم الكيميائي المزعوم، كما أن السكان الذين تحدث معهم سمعوا عن الهجوم عبر وسائل الإعلام.

وقال شارب، خلال حديث لـ"RT" في دوما: كل من تحدثت إليهم قالوا إنهم لم يروا شيئا بخصوص الهجوم الكيميائي، ولو افترضنا أن الجيش السوري غير المكان والأدلة، فلا أعتقد أنه يستطيع أن يغير الناس".

وأضاف الصحفي الأمريكي: "دوما مدينة كاملة لا يمكنك أن تجبر كل من فيها على الشهادة بما تريد"، مضيفا: "ربما يكون الهجوم قد حدث ولكن طبقا لما رأيت فلا أعتقد ذلك، ولم أشتم أي نوع من المواد الكيميائية".

وشدد شارب على أن "سوريا ليست كما تبدو على وسائل الإعلام"، وهو "لا يفهم لماذا هذه الوسائل لا تظهر الحقيقة حول سوريا"، وبين: "أمس في طريقي من حلب إلى دمشق رأيت كل شيء مختلفا على أرض الواقع عما اعتدنا سماعه أو رؤيته".

ونقلت وسائل الإعلام الغربية مساء 7 أبريل عن "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" و"الدفاع المدني السوري"، المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، إعلانهما في بيان مشترك عن مقتل 49 شخصا جراء استخدام القوات الحكومية سلاحا كيميائيا في مدينة دوما، التي كانت آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة في غوطة دمشق الشرقية.

وعلى الرغم من تحذيرات عدة أصدرتها روسيا وسوريا من إعداد المسلحين في دوما، التي تقع تحت سيطرة تنظيم "جيش الإسلام"، استفزازات جديدة تشمل محاكاة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الموالية للحكومة السورية والرئيس، بشار الأسد، سارعت دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، لتحميل دمشق المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم استنادا فقط إلى معلومات نشرها الناشطون المعارضون للسلطات في دمشق ودون تقديم أي أدلة لفرضيتها.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على أهداف تابعة للحكومة السورية قالت إنها تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وأطلقت القوات الغربية المتحالفة أكثر من 103 صواريخ، وزعمت أنها أصابت أهدافها جميعا، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا منها.

المصدر: RT

رفعت سليمان